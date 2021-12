Il Levante dopo l'esonero di ieri di Pereira resta ultimo della Liga. La squadra è stata attualmente affidata ad interim a Alessio Lisci. Allenatore italiano di 36 anni che ha allenato per dieci anni i settori giovanili. L'esordio dell'allenatore è in programma domani in Coppa del Rey contro l'​Huracan Melilla.