Il Bayer Leverkusen ha fissato a 150 milioni di euro il prezzo di cessione di Florian Wirtz per il prossimo mercato estivo. Il giovane talento tedesco, che ha subito un lungo infortunio che lo costringerà ai box per il resto della stagione, è nel mirino di diverse top team in Europa. Lo riporta il quotidiano tedesco Bild.