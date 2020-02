Intervenuto ai microfoni di 100% Bundeslinga – Football at Nitro, il ds del Bayer Leverkusen Rudi Voller ha parlato di Kai Havertz, gioiellino del club tedesco che piace a diversi top club europei come Liverpool e Bayern Monaco: “Siamo molto contenti di essere riusciti a mantenere qui Havertz. Ha un contratto con noi fino al 2022 e già la scorsa estate ha avuto molte offerte, ma lo abbiamo convinto a restare perché un anno in più qui gli avrebbe fatto soltanto del bene. La prossima estate valuteremo, gli proporranno molti soldi ma spero che resti qui”.