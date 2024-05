E’ davvero super in almeno cinque occasioni. Sull’uscita maledetta che spalanca il gol qualificazione ai tedeschi è anche ostacolato da Smalling. Ma se la Roma resta in vita fino alla fine è merito suo: Ultimo baluardo, impedisce spesso alla Roma di andare sotto. La deviazione finale è autentica sfiga, come a Budapest: Mantiene la calma, anche contro un Frimpong irritante. Gestisce bene le zone calde anche se la differenza di corsa con l’olandese c’èEra la mossa giusta, ed aveva iniziato bene. Poi il solito infortunio muscolare (18’ Zalewski 6: va subito in bambola su Frimpong, così De Rossi lo sposta a destra dove trova più sicurezza)

Primo tempo di Mourinhana memoria, a difendere e ripartire. Lo fa meglio nella ripresa andando anche vicino al gol. Tanto sacrificio, poca brillantinaParte con l’adrenalina a mille e qualche nervosismo anche in fase di appoggio. Poi lotta e conduce con la solita abnegazioneFategli un esame del sangue: ha il ghiaccio nelle vene. Si abbassa e si alza, ha uno spartito molto preciso da seguire e lo fa con grande sapienza tattica. Dal dischetto è perfettoPartita seria, soprattutto quando esce Spinazzola e deve tamponare. Lo fa bene fino allo sfinimento (81’ Smalling 5: ostacola Svilar e rovina i piani)

Apertura alla Totti per Lukaku dopo 3 minuti e occasione di platino di testa al 17’ quando forse poteva anche osare il controllo. Si muove sempre bene tra le linee (81’ Abraham 5: non la struscia, forse ha ancora in testa l’errore decisivo dell’andata)Si muove tanto, non sempre bene. Guadagna il primo rigore della speranza ma sbaglia pure parecchi controlli. (72’ Bove 5,5: non entra con il clima da battaglia)Combatte e cerca di dare profondità. Ma crea un solo vero pericolo dopo tre minuti trovano Kovar sulla sua strada. Poteva vincere più scontri

: Aveva sfiorato l’impresa storica. Con difficoltà contro un avversario fortissimo e cercando di annullare gli errori dell’andata. Proprio una svista finale rovina tutto.Niente miracolo sui rigori, nega due volte il gol dalla distanza alla Roma.Usa fisico e testa per tamponare: Rigore evidente e qualche difficoltà. Poi ritrova il lato giusto della cassettaTiene lontano i pericoli, non sempre: Quando accende il turbo mette sempre paura, ma ha atteggiamenti non da campione (90' Stanisic 7: segna il gol dei record)

: A specchio di Paredes. Stavolta finirebbe pari il duello personale. Se non fosse per i rigori: Cattivo, ma pure ordinato. Sa sempre cosa fare col pallone tra i piediMeno incisivo di altre volteNon demerita (81' Wirtz sv)Si muove tanto, ma spreca moltoCombina poco e provoca il rigore (75’ Schick 6)Mantiene imbattibilità e si prende una finale dopo il titolo tedesco. E' l'allenatore dell'anno.