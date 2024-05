De Zerbi, addio consensuale al Brighton: cosa cambia sulla clausola per Bayern Monaco e Milan

. E’ con questo comunicato, apparso sul sito ufficiale della società inglese, che il club dei Seagulls ha annunciato la, attuale manager del Brighton. Il club britannico, ha confermato di aver raggiunto un accordo con l'allenatore italiano per interrompere il contratto di comune accordo, un dettaglio non da trascurare. Dopo la partita con il Manchester United, sarà sancita la parola fine al matrimonio biennale che ha visto l’ex Sassuolo e Foggia portare i Seagulls sino in Europa League per la prima volta nella storia.

Il tecnico bresciano aveva un contratto fino al 2026, al cui interno era presente una clausola rescissoria da 15 milioni di euro, un ostacolo importante per qualunque altro club interessato a De Zerbi (tra cui Bayern Monaco e Milan). Tuttavia, la negoziazione avuta in tal senso con il Brighton prevede che l’allenatore azzurro sia libero di firmare a zero con qualunque altra società.

, ma sono molto orgoglioso di ciò che i miei giocatori e il mio staff hanno ottenuto con il supporto di tutti nel club e dei nostri fantastici tifosi nelle ultime due stagioni storiche., nonché il nostro lavoro e i nostri valori umani. Ho trascorso due anni intensi e stimolanti lavorando in Premier League, gareggiando in quattro competizioni importanti in questa stagione. Partire ora mi dà il tempo di prendermi una pausa prima di decidere i miei progetti futuri”.

, che da tempo lo stava corteggiando dopo il rifiuto di Ralf Rangnick e dopo i numerosi colloqui avuti finora per il dopo-Tuchel, che ha confermato il suo addio (come da accordi presi a febbraio) negli ultimi giorni,. Sfumata la possibilità di arrivare a Xabi Alonso – che era il candidato numero uno, ma rimarrà legato al Bayer Leverkusen fino a giugno 2026, come da contratto – secondo le indiscrezioni che filtrano dalla Germania,, anche per lo stesso De Zerbi l’ipotesi di allenare in Germania è allettante, a meno che un certo club non si metta di mezzo.

E proprio il club di Via Aldo Rossi può pensare a riallacciare i contatti con i suoi agenti per il post Pioli., tuttavia, secondo quanto raccolto da Calciomercato.com,Il tecnico ex Roma, attualmente al Lille in Francia, è tra i profili maggiormente graditi al direttore dell'area tecnica rossonera Geoffrey Moncada, della cui preferenza vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni. Si viaggia verso gli accordi definitivi: difficile, dunque, che si possa riaprire la porta rossonera, ma nulla è impossibile.

(e il profilo del Bayern Monaco combacia perfettamente), ma sul tavolo, specialmente ora senza clausola, possono arrivare altre proposte. Il Liverpool cambierà sicuramente guida tecnica - Klopp ha annunciato l’addio lo scorso gennaio - il Chelsea valuta seriamente la posizione di Mauricio Pochettino e lo stesso Manchester United, al netto delle dichiarazioni ufficiali di Erik ten Hag e del nuovo azionista sir Jim Ratcliffe, non ha ancora preso una decisione definitiva sul futuro dell’olandese.