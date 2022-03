Il tecnico del Leverkusen Gerardo Seoane ha parlato al termine della sfida contro l'Atalanta ai microfoni di Sky Sport: "La parata di Hradecky è un'azione chiave della partita in quanto ci ha tenuto vivi. L'Atalanta ci ha messo spesso in difficoltà con le loro punte che non ci davano riferimenti. Al ritorno sarà un'altra gara apertissima e con due squadre che vogliono andare avanti".

Ha inciso l'assenza di Schick?: "E' un giocatore insostituibile, è completo e con Alario forma una grande coppia. Patrik ci è mancato stasera".

Che giocatore è Wirtz?: "E' un grande giocatore e con noi riuscirà a crescere al meglio. Stasera è stato marcato a uomo da De Roon. Ha appena fatto diciotto anni e in tutti i gol ci ha messo lo zampino. Questo fa capire quanto è già determinante".