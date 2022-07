Robert Lewandowski, dopo l'esordio contro il Real Madrid con la sua nuova squadra, il Barcellona, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Barça TV: "Sebbene sia stata un'amichevole, il classico è il classico ed è sempre diversa e speciale, e siamo molto contenti della qualità e dell'intensità che abbiamo mostrato. Abbiamo l'opportunità di guardare avanti e pensare che questa possa essere una grande stagione".



COME A CASA - "Sono molto felice di essere qui e di far parte di questa squadra. Non mi sento come se fossi stato con la squadra per giorni, mi sembra di essere con la squadra da mesi. Io mi sento molto supportato sia dai miei compagni di squadra che dallo staff".