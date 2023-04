Il Barcellona non se la sta passando benissimo tra il 4-0 subito dal Real Madrid in Copa del Rey, i guai finanziari e l'inchiesta sul caso Negreira. In questo periodo difficile, la stampa spagnola se l'è presa col calciatore blaugrana che forse più di tutti ha reso nel gruppo di Xavi, ma anche nell'intera Liga (è in cima alla classifica marcatori con 17 gol), ossia Robert Lewandowski.



Stamani, Mundo Deportivo è uscito con "Desconocido", quindi "sconosciuto", in riferimento alla prestazione di Lewa nel corso della disfatta del Camp Nou, riprendendo il titolo del del documentario di Amazon Prime che vede al centro la figura del polacco. Un giudizio a tratti esagerato secondo i media tedeschi, in particolare SportBild, che ammette, sì, un calo rispetto ai suoi standard, ma non tale da essere così duri con l'attuale capocannoniere de La Liga.