"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:, dove questa sera ha disputato la sfida contrclub la cui maglia ha indossato fino a un mese e mezzo fa. Una gara fondamentale per il Gruppo C di Champions League, quello in cui milita anche l'il Barcellona, i bavaresi e i nerazzurri si giocheranno la qualificazione agli ottavi. Ma questa sera c'è stato spazio anche per il romanticismo.-.L'inizio in blaugrana è stato morbido:(Borussia Dortmund, Bayern Monaco e i catalani). Nonostante sia il pericolo numero uno,, perché col Bayern il classe 1988 ha realizzatocon 72 assist. Numeri che vanno accompagnati ai trofei conquistati: 8 Bundesliga, 3 coppe di Germania, 5 Supercoppa di Germania, 1 Champions League,1 Mondiale per club, 1 Supercoppa Europea... - Un eroe, un mito. Che forse non ha dimenticato totalmente il proprio passato, visto che ncome lui, davanti alla porta. Anche lo spietato bomber ha un'anima e non vuole punire coloro che lo hanno sostenuto per così tanto tempo? Nella seconda frazionedel gol di Lucas Hernandez e gli occhi al cielo, alzati a guardare quelle tribune che una volta erano casa. Poi il raddoppio di Sanée il buio: due schiaffi a freddo, a contrastare l'emozione.con un tocco prelibato che smarca il compagno, fermato dal palo. Non è serata, d'altronde "certi amori..."@AleDigio89