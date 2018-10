Robert Lewandowski, attaccante della Polonia e del Bayern Monaco, parla a Sportowe Fakty, portale polacco: “Ho ricevuto diverse da diversi club e ne ho parlato apertamente. Sapevo, a prescindere dall’offerta, che la risposta del club sarebbe stata sempre no. Non mi piacevano alcune cose tra me e il Bayern, dovevo prima chiarirlo. Ora sto bene qui e non posso parlare di delusione perché sono in uno dei più grandi club del mondo. Bayern in crisi? Troveremo il ritmo giusto, la stagione è lunga, possiamo fare meglio del passato”.