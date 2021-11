Premiato come miglior attaccante della stagione, Robert Lewandowski ha svelato il suo segreto durante la cerimonia della consegna del Pallone d'Oro: "Sono molto orgoglioso di questo premio perché so cosa vuol dire essere in area e cercare di segnare un gol. I tanti gol? Devo ringraziare i miei compagni perché è merito loro per ogni gol che riesco a segnare".