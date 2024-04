L'ex Fiorentina boccia Arthur: 'Sta dimostrando di non essere un top player'

L'ex calciatore, fra le altre, anche della Fiorentinaè intervenuto ai microfoni di firenzeviola.it dove ha parlato di Arthur e della stagione dei viola: "Atalanta-Fiorentina? Sarà sicuramente una gara tosta e difficile sotto tutti i punti di vista. Nel calcio nulla è mai scritto ma bisognerà capire come la Fiorentina arriverà a questo impegno e quali calciatori avrà a disposizione: queste sfide vanno affrontate con la rosa al completo. Nel calcio di oggi le partite si vincono sempre sugli esterni e così sarà domani".

"Sono d'accordo con i nomi che vedo in giro perché vorrei un allenatore giovane alla Fiorentina, con idee nuove e moderne. Gilardino sta facendo bene al Genoa ma in generale gli allenatori giovani hanno sempre tanta voglia. Poi bisognerà capire che giocatori avrà a disposizione il nuovo allenatore"."Dopo il Barcellona sta dimostrando di non essere un top player, poi magari va inserito nel contesto giusto e mi posso sbagliare. Ma quest'anno nella prima parte ha fatto un buon campionato, non mi è sembrato uno che fa la differenza tutta la stagione. Quando giocavo io a Firenze c'erano giocatori come Pizarrro, gente di un altro livello".