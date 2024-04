Atalanta-Fiorentina, i convocati di Italiano: quattro recuperati, un solo assente

Giornata di vigilia per ladi, reduce dal successo per 2-0 in campionato sul campo della Salernitana. Una vittoria che mancava da quasi due mesi in campionato, la prima in trasferta nel 2024.La formazione viola si prepara ad affrontare domani sera l’dinella gara di ritorno della semifinale diSi ripartirà dall’1-0 in favore dei toscani per effetto del gol segnato danella gara d’andata al Franchi e decisa proprio dalla conclusione dalla lunga distanza dell’ex centrocampista del Torino.

Alla vigilia, il club viola ha diramato la lista dei convocati di Vincenzo Italiano in vista della gara di Bergamo. Recuperati: l’unico assente è, fuori per ragioni personali.Di seguito l'elenco completo.: Christensen, Martinelli, Terracciano;: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Faraoni, Kayode, Martinez Quarta, Milenkovic, Parisi, Ranieri;: Barak, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Maxime Lopez, Mandragora, Arthur, Infatino;: Belotti, Beltran, Gonzalez, Ikone, Kouame, Sottil.