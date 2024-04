L'ex-vice di Gasperini: 'Incontrò De Laurentiis. All'Inter non sfruttammo l'occasione. Non lascerà l'Atalanta'

, ex vice allonatore diai tempi del Genoa e Inter, ha parlato a CalcioNapoli24 svelando diversi retroscena sull'allenatore dell'Atalanta che lo hanno visto davvero a un passo dall'allenare il"Gasperini è un grande innovatore che ha portato delle idee che anche io cerco di seminare nel mio percorso di allenatore. Creare questo connubio tra goliardia e voglia di vivere, voglia di fare bene dal punto di vista caratteriale, non so quanto possa essere positivo. A livello tecnico riesce a dare sempre qualcosa in più. Sergente di ferro? Si, cosa giusta, è la percezione dell'uomo che è. Ha poche debolezze nei confronti dei giocatori".

"Oggi l'Atalanta ha una connotazione alta, pari alle big del campionato. Prima l'Atalanta li vendeva calciatori da 30-40 mln, oggi li acquista. Gasperini-Atalanta è connubio perfetto, non vedo perchè ci debba essere separazione".Prima di andare all'Inter siamo stati contattati dal Napoli e ci fu un incontro tra Gasperini e De Laurentiis ma poi saltò tutto. Non eravamo in albergo a Napoli ma eravamo pronti ma loro trovarono l'accordo con Mazzarri"."Il nome di Gasperini era forte in quanto aveva dato un gioco al Genoa. Andammo all'Inter ma non siamo stati bravi a sfruttare l'occasione: nuova mentalità e nuovo metodo di lavoro che non era stato sposato dal gruppo che veniva dal Triplete ma se in campo non si fanno sacrifici, non si riesce a vincere".