Imbattuta dopo le prime tre partite in cui aveva incassato soltanto due gol all’esordio contro la Salernitana, la squadra di Mihajlovic subisce l’1-0 nerazzurro firmato da Lautaro dopo appena 6’, maricevendonemmeno esagerata nel punteggio malgrado il classico ma inutile gol finale di Theate. Giusto così, perchéUn po’ perché tre partite in una settimana suggeriscono il turnover e un po’ per volute scelte tecniche, Inzaghi lascia inizialmente in panchina Dzeko, collaudando per la prima volta la coppia argentina Lautaro-Correa, rilancia Dimarco a sinistra al posto del teorico titolare Perisic, ma soprattutto esclude il nuovo deludente acquisto Calhanoglu, preferendogli l’usato sicuro dell’uruguaiano Vecino. Malgrado qualche ritocco l’Inter vola, soprattutto sulla fascia destra dove Dumfries, supera in velocità il suo dirimpettaio Hickey crossando un bellissimo pallone al centro che Lautaro Martinez devia al volo di destro con un tocco da grande attaccante. Sono passati appena 6’ e l’Inter è in vantaggio, ma come era successo all’esordio in campionato contro altri rossoblù del Genoa, la squadra di Inzaghi ha il merito di non accontentarsi.Il Bologna crea un’unica occasione con Soriano, ma Handanovic respinge il suo gran tiro e le recenti critiche, poco prima di un cambio obbligato perché Correa, uscito malconcio da uno scontro con De Silvestri è costretto a lasciare il posto a Dzeko. L’attacco tutto argentino dura così meno di mezz’ora, ma anche senza il suo nuovo compagno di reparto Lautaro continua a essere decisivo. Dopo il gol, infatti, è lui a scattare ancora sulla destra, costringendo Bonifazi a deviare in angolo, e dalla bandierina Dimarco pennella un bel pallone al centro dove Skriniar salta come un centravanti schiacciando di testa il pallone del 2-0.Rispetto alle prime partite l. Non a caso la differenza la fa ancora Dumfries sulla destra che non fa rimpiangere Hakimi e dopo essere stato smarcato da Brozovic offre un bel pallone al centro a Dzeko, il cui tiro deviato finisce sui piedi di Barella, pronto a infilare il pallone del 3-0. Colpito e affondato, il Bologna sembra in balìa dell’Inter perché l’ex Arnautovic non riceve neppure un pallone dal trio Skov Olsen-Soriano-Sansone che (non) si muove alle sue spalle. Troppo netta, infatti, appare la differenza in mezzo al campo, dove Brozovic dirige un reparto che gioca sempre d’anticipo grazie al ritmo di Barella e Vecino, mentre Dumfries più di Dimarco fa la differenza sulla fascia.che imbarca acqua da tutte le parti, mostrando una difesa colabrodo. Al tiro al bersaglio degno di un luna-park partecipano tutti i nerazzurri, perché alla festa del gol si iscrivono anche Vecino con il destro del 4-0 e Dzeko con il tocco da centro area del 5—0 quando manca più di mezz’ora alla fine. Potrebbe bastare così e allora Inzaghi dà spazio a chi non ha ancora giocato quest’anno: Ranocchia e Sanchez che rilevano De Vrij e Lautaro. Applausi per chi entra e chi esce, ma soprattutto nuovi applauso per Dzeko che firma il 6-0 con una doppietta personale, infilando un pallone difficile dalla sinistra sotto la traversa dell’esterrefatto Skorupski. Per la cronaca, a tempo quasi scaduto, c’è anche il presunto gol della bandiera rossoblù firmato dell’ultimo arrivato Theate, ma serve soltanto per il tabellino e nemmeno per l’onore di un Bologna da dimenticare.: 6’ Lautaro, 30’ Skriniar, 34’ Barella, 9’ s.t. Vecino, 18’ s.t. Dzeko, 23’ s.t. Dzeko; 40’ s.t. Arthur Theate.: 6’ Dumfries, 30’ Dimarco, 9’ s.t. Dimarco, 18’ s.t. Brozovic, 23’ s.t. Sanchez; 40’ s.t. Barrow.: Handanovic, Skriniar, de Vrij (dal 22’ s.t. Ranocchia), Bastoni (dal 24’ s.t. Kolarov); Dumfries, Barella, Brozovic (dal 24’ s.t. Gagliardini:), Vecino, Dimarco; Correa, Lautaro (dal 22’ s.t. Sanchez).: Skorupski, De Silvestri (dal 25’ s.t. Arthur Theate), Medel, Bonifazi, Hickey (dal 10’ s.t. Dijks); Svanberg (dal 10’ s.t. Vignato), Dominguez (dal 24’ s.t. van Hooijdonk:; Olsen, Soriano, Sansone (dal 10’ s.t. Barrow); Arnautovic.: De Silvestri (B), Hickey (B), Dijks (B)Espulsi:: Giovanni Ayroldi (della Sezione di Molfetta)