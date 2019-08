Grazie a un gol dell'interista Gabriel Barbosa, il Flamengo pareggia sul campo dell'Internacional di Porto Alegre e si qualifica in semifinale di Copa Libertadores per un'altra sfida tutta brasiliana col Gremio.



Dall'altra parte del tabellone basta un pareggio anche al Boca Juniors (con De Rossi entrato in campo a dieci minuti dal novantesimo), che aspetta la vincente dell'ultimo quarto di finale tra Cerro Porteno e River Plate.



Copa Libertadores - Ritorno quarti di finale



Boca Juniors-LDU de Quito 0-0 (andata 3-0)



Internacional-Flamengo 1-1 (andata 0-2)

62' Rodrigo (I), 85' Gabigol (F)



GIA' GIOCATA:

Palmeiras-Gremio 1-2 (andata 1-0)

14' Luiz Adriano (P), 18' Everton (G), 22' Alisson (G)



DA GIOCARE:

Cerro Porteno-River Plate (andata 0-2)



SEMIFINALI:

Flamengo-Gremio

Boca Juniors-River Plate o Cerro Porteno