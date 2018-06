"Mi sono fatto tantissimi amici, li sento anche ora e li sentirò in futuro", parole e musica di Stephan Lichtsteiner, ormai ex Juve e nuovo terzino dell'Arsenal. A Sky Sport, il difensore ha commentato la sua esperienza in Italia: "Alla Lazio sono stato bene, alla Juve ancora meglio e mi mancherà tanto. Tornerò per le vacanze, per vedere le partite e gli amici".



E i Gunners? "E' stata una bella scelta - ha chiosato Lichtsteiner -, somiglia un po' al progetto di sette anni fa con la Juve, quando volevamo tornare subito in zona Champions. Così è l'Arsenal".