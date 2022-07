Champions League, Liga e Supercoppa di Spagna: il Real Madrid di Carlo Ancelotti è pronto a ripartire dopo una stagione memorabile, anche per gli standard dei Blancos, con i nuovi acquisti tra gli altri di Aurélien Tchouameni dal Monaco e di Antonio Rüdiger dal Chelsea. Muscoli e centimetri a disposizione dei campioni d’Europa, pronti a confermarsi primi nel campionato spagnolo nonostante la storica concorrenza con i rivali del Barcellona. Xavi in effetti è stato accontentato dalla società blaugrana, che soprattutto in attacco ha speso tanto: dal Leeds è arrivata l’ala destra Raphinha, mentre dal Bayern Monaco è stato preso Robert Lewandowski, la migliore risposta a Benzema. A centrocampo grande attesa per Franck Kessié. L’impressione è che i 13 punti di differenza della passata stagione possano essere colmati, soprattutto considerando il pessimo inizio dei catalani prima dell’esonero di Ronald Koeman e dell’arrivo di Xavi in panchina. Sulla lavagna antepost di Betaland in effetti il Real Madrid è ancora favorito ma a quota 2,10, con il Barcellona che però è molto vicino ed è proposto campione di Spagna a 2,40. Molto staccato nei pronostici a meno di un mese dalla partenza del campionato l’Atletico Madrid, terza opzione a quota 6,50. A 20 il Siviglia.