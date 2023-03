A la izquierda, las declaraciones por las que Sergio Canales ha sido sancionado con 4 partidos.



La valentía con unos y la cobardía con otros.



14 segundos que desmontan al Comité Técnico de Árbitros. pic.twitter.com/6sf9xAbN8g — El Mago de las Botas Blancas (@ElMagoBotas_) March 31, 2023

Il capitano del Real, ha ricevutoa seguito di alcune dichiarazioni rilasciate circa un mese fa, dopo una partita contro il Real Valladolid arbitrata da Mateu Lahoz:"E oggi, beh, è ​​​​vero che era qualcosa di diverso, no, alla fine è vero che sono il capitano e devo parlare tante volte con l'arbitro e in questo caso avevo già detto che non l'avrei fatto, perché sentivo che non era il caso. Alla fine, pensate che". L'accusa al fischietto Mateu Lahoz è grave ed è stata sanzionata appunto con, di fatto,. Ma cosa era successo?Nell'autunno del 2020. Il Betis ha già annunciato il ricorso in Corte d'Appello, e potrà nell'occasione avvalersi di un filmato in cui, all'epoca giocatore del Real Madrid, pronunciava parole del tutto simili, usando "predeterminata" al posto di "premeditata" in riferimento all'espulsione. Il tweet qua sotto riporta entrambi i video, Ramos in quell'occasione rimase impunito.