Prosegue con altre 4 gare il programma della 26esima giornata della Liga in Spagna con il piatto forte che può valere un campionato intero che che andrà in scena a partire dalle 21. Ma procediamo per gradi.



Alle 14 il Betis Siviglia in serie positiva da 5 giornate, ma con due pareggi su due nelle utlime due all'attivo cerca di portare a casa il segno 1 ospitando il Maiorca fermo a +5 sulla zona retrocessione. I biancoverdi possono agganciare la Real Sociedad al 4° posto, ma dopo l ko con la Roma e 4 partite senza vittorie anche Oyarzabal e compagni cercheranno il riscatto a partire dalle 16.15 ospitando un Elche a cui rimangono pochissime chance di salvezza.



Sempre alle 16.15 il Villarreal in netta ripresa proverà il colpo grosso in trasferta contro un Osasuna che invece non ha ancora abbandonato il sogno di una qualificazione in Conference League nonostante la singola vittoria nelle ultime 5 giornate. Alle 18.30 il Siviglia che tanto bene sta facendo in Europa League deve provare a tirarsi fuori dai bassifondi della classifica in uno autentico scontro diretto con il Getafe, terz'ultimo alla vigilia, ma distante in classifica soltanto 2 punti.



Infine il big match, quello che tutti aspettano, a partire dalle 21 e che al Camp Nou meterà di fronte nel Clasico Barcellona e Real Madrid. Gli uomini di Carlo Ancelotti inseguono al secondo posto a -9 dai catalani che, in caso di vittoria si porterebbero invece a +12 con Xavi che, di fatto, metterebbe un'ipoteca quasi totale sulla vittoria del titolo.