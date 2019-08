Dopo la Premier League e la Ligue 1 è arrivato anche il turno della Liga di tornare in campo. Protagonisti della prima sfida della stagione 2019-20 saranno Athletic e, soprattutto, Barcellona. Subito in campo i campioni in carica, senza Messi, ancora ai box, ma con un Griezmann in più. Calcio d'inizio alle 21 al San Mames, con gli uomini di Valverde chiamati a dare subito un segnale al campionato e ai rivali di sempre del Real Madrid, che scenderanno in campo domani sul campo del Leganes. Tra i protagonisti ci sarà anche Inaki Williams, corteggiato dal Manchester United per il dopo Lukaku, ma fresco di rinnovo fino al 2028 con l'Athletic. In attesa di Messi, però, tutti gli occhi saranno puntati sul nuovo Barcellona guidato da Griezmann e de Jong.