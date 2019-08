Neymar sta spingendo da tempo per convincere il Psg a dare l'ok al suo ritorno al Barcellona. Secondo Le Parisien, dietro la volontà del giocatore ci sarebbero motivi legati alle sue condizioni fisiche: Neymar non ha una struttura ossea stabile sul piede destro a causa dei troppi falli subiti (uno ogni mezz'ora). Una situazione che se dovesse continuare con questi ritmi rischierebbe addirittura di costringerlo a dire addio al calcio. Ecco perché vorrebbe tornare in Spagna, dove si gioca un calcio meno duro e si subiscono meno falli.