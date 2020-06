Ha vuelto el fútbol: anche la Spagna ha riacceso i riflettori sul calcio, con la 28° giornata di Liga che ha già regalato diverse emozioni. A spiccare, nella serata di ieri, il 4-0 del Barcellona sul campo del Maiorca.



TOCCA AL CHOLO - Ad aprire il programma della domenica, alle 14.00, è l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. I Colchoneros, fermi dall'impresa compiuta ad Anfield contro il Liverpool, sono di scena al San Mamés di Bilbao, ospiti dell'Athletic. Morata e compagni vogliono approfittare del ko del Getafe per agguantare il quinto posto, in attesa del posticipo di questa sera, che vedrà la Real Sociedad ospitare l'Osasuna. I padroni di casa, invece, occupano la decima posizione a quota 37 punti, a sei lunghezze dal settimo posto, valido per l'Europa League.