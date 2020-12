. La squadra di Garitano cerca una svolta dopo i soli due punti raccolti nelle ultime quattro partite: il Bilbao si sta avvicinando pericolosamente alla zona retrocessione distante appena quattro punti, guardando in sù sono a -5 dalla zona Europa League. Al San Mames arriva una squadra ultima - insieme a Osasuna e Levante, che in trasferta non ha ancora mai vinto in campionato. Proverà a farlo oggi, puntando sull'entusiasmo dopo la vittoria casalinga contro l'Alaves nell'ultimo turno di Liga e quella ai supplementari in Coppa del Re contro il Marchamalo.