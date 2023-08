Riparte la Liga, che dopo Almeria-Rayo Vallecano e Siviglia-Valencia di ieri sera, è proseguita oggi con Real Sociedad-Girona (gol di Kubo e Dovbyk per l'1-1 finale) e Las Palmas-Maiorca nel pomeriggio. Ora è giunto il tempo di tornare in campo anche per il Real Madrid di Carlo Ancelotti, con la sfida in casa dell'Athletic Bilbao a partire dalle 21.30. Da una parte i padroni di casa guidati da Ernesto Valverde proveranno a mettere fin da subito in difficoltà i Blancos, forti del contributo dei due fratelli Williams, Inaki e Nico. Dall'altra parte la formazione di Madrid arriva al match con il peso dell'infortunio che ha colpito il portiere Thibaut Courtois, vittima della rottura del legamento crociato del ginocchio e quindi costretto ad un lungo stop. Manca anche il nuovo acquisto Arda Guler, anche lui fermo per un problema fisico. Parte da qui la scalata del Real Madrid per riportare lo scudetto nella capitale, dopo il secondo posto dello scorso anno, alle spalle del Barcellona.