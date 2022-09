Il programma della sesta giornata di Liga si chiude domenica sera con il posticipo tra Atletico Madrid e Real Madrid. Saranno chiamati all’impresa i Colchoneros in una sfida contro una formazione capace di vincere tutte le partite giocate in stagione, segnando sempre almeno due reti. Anche gli esperti di Stanleybet.it, riporta Agipronews, vedono avanti gli uomini di Ancelotti, proposti a 2,27 contro il 3 del segno «1». Sale invece a 3,35 il pareggio. Più equilibrio invece sul numero di gol previsti al Wanda Metropolitano: l’Under 2.5, a 1,83, precede di un’inerzia l’Over 2.5 fissato a 1,84. Occhi puntati sull’ex del match Alvaro Morata, capocannoniere della squadra in Liga con i suoi tre gol e visto come marcatore del match in quota a 2,75, mentre il gol di Vinicius Jr, brasiliano già giunto a quota quattro in campionato, si gioca a 3,25.