Il Cadice per strappare punti in una partita proibitiva, il Barcellona per non regalare una festa ulteriormente anticipata al Real Madrid. Sono 15 i punti di vantaggio dei Blancos sui blaugrana, ormai il titolo è una formalità, ma starà ai ragazzi di Xavi ritardare il più possibile i festeggiamenti di quelli di Ancelotti. Stasera al Camp Nou arriva il Cadice terzultimo, calcio d'inizio alle ore 21.