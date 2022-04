Il Real Madrid vince in rimonta a Siviglia ed è a un passo dal trionfo in Liga. Al termine della partita, Carlo Ancelotti ha commentato: "E' una vittoria molto importante dopo un primo tempo molto brutto, la ripresa è stata spettacolare. All'inizio siamo sembrati stanchi dopo l'impegno di Champions League, poi abbiamo avuto una reazione molto forte con coraggio, personalità e voglia di vincere. Questo secondo tempo lo metterei in bacheca, c'è stato un impegno generale memorabile. Questa squadra è in grado di fare cose speciali, abbiamo avuto un brutto impatto e ci siamo ritrovati sotto di due gol ma non ci siamo scoraggiati, le partite con il PSG e con il Chelsea ci hanno lasciato tanto. Arbitro? Non capisco come sia mano di Vinicius ma non di Diego Carlos. Camavinga? Mancava solo il rosso a lui e il piano sarebbe stato completo, Vinicius mi ha detto di non aver toccato con la mano e gli credo. Il Real ha cuore e qualità, non abbiamo ancora vinto il titolo ma sicuramente abbiamo dato un segnale forte alla Liga".