Dopo le gare di ieri tra le quali c'è stata la vittoria del Real Madrid sul campo del Betis, la terza giornata di Liga continua oggi con altre quattro partite in programma: ad aprire il sabato spagnolo è il derby tra Barcellona e Getafe, nel quale la squadra di Koeman cerca la vittoria dopo il mezzo passo falso col Bilbao nell'ultimo turno e gli ospiti vogliono la prima vittoria dopo due ko di fila.Alle 19.30 ci sono Rayo Vallecano-Granada e Cadice-Osasuna, ma il big match è quello delle 22 tra Atletico Madrid e Villarreal. I Colchoneros sono a punteggio pieno grazie ai successi contro Celta Vigo ed Elche, Simeone si affida ad Angel Correa che finora è l'unico giocatore dell'Atletico ad essere andato in gol (3 reti, capocannoniere insieme a Lamela, Soler e Vinicius). Al Wanda Metropolitano arriva un Villarreal che non ha ancora mai segnato in campionato: due partite, due 0-0; contro Granada ed Espanyol.