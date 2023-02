Torna in campo il Barcellona per la diciassettesima giornata di Liga e lo fa in casa del Betis Siviglia. I biancoverdi arrivano dalla vittoria contro il Getafe che ha fermato la sequenza di tre sconfitte consecutive. La squadra di Manuel Pellegrini si trova a soli tre punti dalle prime quattro, ma ​attende ora la capolista. I catalani hanno battuto il Girona e sfruttato il pareggio del Real Madrid per portarsi a cinque punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice. Xavi ha vinto otto delle sue ultime nove trasferte e vuole continuare il trend con il Betis che non vince da marzo 2008 uno scontro diretto casalingo in Liga (3 pareggi, 8 sconfitte).