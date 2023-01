Si chiude stasera la 17esima giornata di Liga, con il campionato spagnolo giunto quasi al giro di boa. Sfida salvezza in scena allo Stadio Nuovo Mirandilla di Cadice tra gli uomini di Sergio Gonzalez e l'Elche di Pablo Machin: si affrtontano alle 21 le ultime due della classe, in piena zona retrocessione, ma mentre i padroni di casa sono a due punti dall'obiettivo, a pari del Siviglia, gli ospiti hanno totalizzato la miseria di 4 punti finora e sono già a un passo dal baratro, oltre a non avere mai vinto in stagione.