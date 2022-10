Bel successo del Valencia a Pamplona nell’anticipo dell’ottava giornata della Liga. La squadra di Gattuso batte l’Osasuna a domicilio per 2-1 e si riavvicina alla zona Champions League, ora distante solo due punti. I bianconeri si prendono i tre punti grazie alla prima rete di Kluivert con questa maglia, alla prima partita da titolare.



L’olandese è bravo a sfruttare l’assist di un altro ex protagonista del nostro campionato, Edinson Cavani, abile a inventare una linea di passaggio sfruttata a pieno dall’ex Roma. Lo stesso uruguaiano nel secondo tempo sbaglia un rigore, mentre è di Diakhaby in mischia il gol che chiude la contesa. A nulla vale il gol dei padroni di casa che accorciano le distanze con Brasanac nei minuti di recupero e chiudono in 9 per le espulsioni di Garcia e Pena.