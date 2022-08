Un curioso studio di As ha dimostrato come i club della Liga abbiano speso pochissimo in questa finestra di mercato. Escluse Real Madrid e Barcellona, le restanti 18 squadre hanno speso in media 4,7 milioni di euro. Il confronto con la Premier è impietoso. Lì una neopromossa come il Nottingham Forest ha sborsato, per ora, 121 milioni.