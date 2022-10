Dopo le gare del weekend, termina oggi con il posticipo del Monday Night la 12esima giornata di Liga: alle 21 va in scena la sfida salvezza tra Elche e Getafe, con i padroni di cas a ultimi in classifica a quota 4 punti, a -6 dalla salvezza e ancora senza vittorie nella stagione (unici in Europa assieme alla Cremonese), mentre gli ospiti sono terzultimi e non vincono da cinque gare.