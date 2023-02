Jose Gaya, capitano del Valencia, è uno dei grandi obiettivi del Barcellona per il prossimo mercato estivo. Il suo valore si aggira intorno ai 40 milioni di euro, ma potrebbe scendere, e di molto, in caso di retrocessione dei giallorossi in Serie B. Gaya, di ruolo terzino sinistro, è sotto contratto con il Valencia fino al 2027.