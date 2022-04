Il Cadice è l’ammazza-grandi della Liga. O almeno ci ha provato: i gialloblù stanno lottando per non retrocedere e grazie all’ultimo pareggio per 1-1 contro il Siviglia hanno fatto un piccolo passo verso la salvezza. Prima del punto guadagnato al Sánchez-Pizjuán, il Cadice aveva già vinto al Camp Nou comtro il Barcellona e pareggiato al Bernabeu col Real di Ancelotti. Praticamente ha fatto punti in casa delle prime tre della Liga.