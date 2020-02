Chiuso il mercato riparte anche la Liga in Spagna con la giornata numero 22 del campionato.



Apre alle 13 l'Espanyol ancora bloccato in ultima posizione che proverà l'aggancio alla zona salvezza distante tre punti affrontando in trasferta il Granada in crisi nera e con solo una vittoria nelle ultime 5 gare.



Alle 16 il big match di giornata con il Real Madrid capolista che ospita al Santiago Bernabeu l'Atletico Madrid in un derby che si preannuncia infuocato. I Colchoneros stanno infatti attraversando un momento negativo e sono precipitati al 5° posto in campionato con l'eliminazione dalla Coppa del Re subita contro un club di terza divisione. Il derby è l'occasione del riscatto per Simeone, ma Zidane non può permettersi passi falsi e deve mantenere il vantaggio di 3 punti sul Barcellona.



Alle 18.30 scontro in piena zona per non retrocedere fra Maiorca e Valladolid, entrambe in crisi di risultati e in netta difficoltà. Alle 21 infine probabile esordio di Alessandro Florenzi con la maglia del Valencia che dopo aver fermato il Barcellona vuole risalire in zona Champions League ospitando un Celta Vigo terzultimo e senza vittorie da 5 giornate.