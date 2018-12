Si conclude questa sera il lungo weekend della 15esima giornata di Liga. Fischio d'inizio alle 21 per Athletic Bilbao-Girona, il Monday Night del campionato spagnolo. Il club basco ha bisogno di punti per provare a correggere una classifica che al momento li vede al terzultimo posto, mentre i catalani cercano quella vittoria che li posizionerebbe in piena zona Europa League.