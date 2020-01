Dopo le sfide di ieri, in cui è spiccata la sconfitta del Barcellona a Valencia, torna in campo quest'oggi la Liga per la ventunesima giornata.



Si parte alle 12.00, con l'Atletico Madrid che ospita al Wanda Metropolitano il Leganes. Gli uomini di Simeone non riescono a rispondere al Siviglia, vincitore ieri per 2-0 sul Granada e attualmente a +2 sui Colchoneros. Per gli ospiti un buon punto in ottica salvezza.



Alle 14.00 sfida salvezza a Vigo: il Celta, terzultimo a 16 punti, ospita l'Eibar, quintultimo a 22 punti ma reduce dal 2-0 sull'Atletico Madrid. Alle 16.00 scende in campo il Betis Siviglia, che fa visita al Getafe: i padroni di casa devono rispondere al Valencia, ora a +1 dopo il successo sul Barcellona. Alle 18.30 è il turno della Real Sociedad: i padroni di casa ospitano il Maiorca e cercano punti importanti in chiave Europa.



Alle 21.00, infine, tocca al Real Madrid, che ha la grande chance di poter staccare il Barcellona e andare a +3. Blancos di scena sul campo del Valladolid, che in campionato non vince dal 3 novembre.