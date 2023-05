L'Italia ma non solo, turno infrasettimanale anche in Spagna con la 33ª giornata della Liga che si apre oggi con tre partite. Alle 19.30 il Barcellona continua a correre verso il titolo e ospita un Osasuna che ha ancora ambizioni d'Europa. Allo stesso orario l'Almeria cerca punti salvezza contro l'Elche fanalino di coda della classifica.



Alle 21 scontro ad alta quota alla Reale Arena di San Sebastian: la Real Sociedad vuole blindare il quarto posto utile per accedere alla prossima Champions League e affronta il Real Madrid di Ancelotti, che vuole difendere il secondo posto e allungare sull'Atletico.