Dopo l'anticipo di venerdì sera tra Alaves e Valencia, oggi si disputano altre quattro gare valevoli per la 27esima giornata di campionato nella Liga spagnola. Si (ri)parte alle ore 13, quando il Maiorca è impegnato sul campo dell'Eibar. Alle 16, in vista della trasferta di mercoledì a Liverpool in Champions League, l'Atletico Madrid di Simeone riceve il Siviglia.



Alle ore 18.30 turno interno pure per il Barcellona, che ospita la Real Sociedad per riscattare il ko nel Clasico col Real Madrid, in campo domenica sera a Siviglia contro il Betis. Si chiude alle 21 con la trasferta del Celta Vigo a Getafe, prossimo avversario dell'Inter giovedì in Europa League.