Il titolo è già del Barcellona, ma la Liga prosegue per fornire gli ultimi verdetti. Quando mancano quattro giornate al termine è calda la lotta nelle zone basse della classifica, mentre la situazione sembra essere più delineata nei posti Champions. A proposito: il Villarreal, seppur distante cinque punti dalla Real Sociedad quarta, spera ancora: obbligatorio vincere quest'oggi in casa del Girona (fischio d'inizio alle ore 14).



Alle 18,30 occhi punti sulle sfide che vedono protagoniste Almeria e Getafe: in ballo punti caldi per evitare la retrocessione. Chiude il programma odierno Barcellona-Real Sociedad.