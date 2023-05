Quattro partite in programma nel sabato della 34esima giornata di Liga. Si parte alle 14 con la Real Sociedad, quarta con 61 punti, che cerca una vittoria per avvicinare la zona Champions: di fronte il Girona, che vuole difendere il posto nella prossima Conference League. Alle 16.15 l'Osasuna, che non ha pressioni di classifica, affronta l'Almeria, che ha solo due punti sulla zona retrocessione. Alle 18.30 Villarreal-Athletic Bilbao è una sfida che mette in palio punti importanti per l'Europa, chiude il sabato il Real Madrid, alle 21 contro il Getafe. I blancos hanno la testa al ritorno della semifinale di Champions League contro il Manchester City e faranno turnover, sogna il colpaccio la squadra di Bordalas, terzultima e a caccia di punti pesanti per evitare la retrocessione in Segunda.