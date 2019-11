Dopo l'anticipo di venerdì sera tra Celta Vigo e Valladolid, oggi si disputano altre quattro gare valevoli per la quindicesima giornata di campionato nella Liga spagnola. Si (ri)parte alle ore 13, quando il Real Madrid secondo in classifica fa visita all'Alaves. Zidane rilancia Bale e Modric nella formazione titolare.



Poi ci sono alle 16 Real Sociedad-Eibar, alle 18.30 Maiorca-Betis e alle 21 Valencia-Villarreal.

Domenica sera riflettori puntati al Wanda Metropolitano di Madrid, dove torna il grande ex Griezmann e va in scena il big match Atletico-Barcellona.