Alle 13 prosegue la 19esima giornata di Liga. Dopo il duplice pareggio di ieri in Valladolid-Leganes e Siviglia-Athletic Bilbao, si riparte con la sfida tra il Valencia, prossimo avversario in Champions dell'Atalanta, e l'Eibar. I Murcielagos mettono insieme il quinto risultato utile consecutivo, vincendo 1-0 contro gli Armeros: decide una rete del rientrante Maxi Gomez, che rientreva dopo un problema al polpaccio.



IL REAL - Alle 16, poi, il Real Madrid secondo in classifica, che va a fare visita al Getafe sesto, sorpresa della stagione. Le Merengues, ancora prive di Hazard, che non giocherà neanche la Supercoppa, non vincono da tre gare e sono a meno due dal Barcellona capolista.



C'E' L'ATLETICO - Alle 18.30 tocca alla quarta della classe, l'Atletico Madrid, che al Wanda Metropolitano aspetta il Levante: i Colchoneros, con 6 punti nelle ultime gare, hanno la possibilità, in caso di vittoria, di riprendere il Siviglia al terzo posto.



LA CAPOLISTA - Chiude il programma di giornata la capolista Barcellona, nel derby contro l'Espanyol. Fuori dai convocati Jean-Clair Todibo, in trattative col Milan, era ieri sera a cena con Massara, direttore sportivo dei rossoneri. Regolarmente presente, invece, la stellina Ansu Fati.