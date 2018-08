Archiviato il doppio anticipo di ieri, la seconda giornata di Liga prosegue col match delle 18.15 tra Alaves e Betis Siviglia. Due ore più tardi, tocca all'Atletico Madrid di Simeone, in cerca del primo successo stagionale nel derby cittadino col neopromosso Rayo Vallecano.



Si chiude alle 22.15 con i campioni in carica del Barcellona, impegnati sul campo del Valladolid, a loroa volta provenienti dalla Segunda Division.