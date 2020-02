Dopo gli anticipi di ieri, in cui è spiccato il successo del Real Madrid nel derby contro l'Atletico, torna in campo oggi la Liga con la ventiduesima giornata. Si parte alle 12.00 con Leganes-Real Sociedad: in caso di successo, gli ospiti sorpasserebbero l'Atletico Madrid al sesto posto.



Alle 14.00 è il turno del Betis Siviglia, di scena sul campo dell'Eibar. Alle 16.00 match interessante al San Mamés, con l'Athletic Bilbao che ospita il Getafe: padroni di casa ottavi a 31 punti, ospiti quinti a 36. In ballo importanti punti per l'Europa. Alle 18.30 ecco il Siviglia di Suso: gli andalusi ospitano l'Alaves e provano a tornare a +4 sul Valencia, vittorioso ieri sul Celta Vigo. Alle 18.30 il Villarreal cerca punti europei ospitando l'Osasuna, che vincendo aggancerebbe proprio il Sottomarino Giallo. Chiude il programma la sfida delle 21.00 tra Barcellona e Levante: Messi e compagni devono rispondere al Real Madrid, che ieri è volato momentaneamente a +6.