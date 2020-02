Prosegue il 24esimo turno della Liga, aperto ieri dall'anticipo tra Valencia e Atletico Madrid, con altre quattro gare in programma in questo sabato. Si parte alle 13 con una sfida chiave per la corsa salvezza: il Maiorca terzultimo cerca punti in casa contro l'Alaves, distante 9 punti dalla zona calda.



Alle 16, poi, il big match di giornata: Barcellona-Getafe, sfida al Camp Nou tra la seconda e la terza in classifica. I blaugrana, prossimi avversari del Napoli in Champions, cercano il terzo successo consecutivo per agganciare momentaneamente il Real Madrid in vetta, contro un avversario che arriva da quattro vittorie di fila e può consolidare il piazzamento Champions.



Alle 18.30 il Villarreal, in piena corsa per un posto in Europa League, ospita il Levante.



Infine, alle 21, si affrontano Granada e Real Valladolid.