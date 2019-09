Dopo la manita rifilata dal Villarreal al Betis, oggi si disputano altre quattro gare valevoli per la settima giornata di campionato nella Liga spagnola. Si (ri)parte alle ore 13, quando l'Atheltic Bilbao riceve il Valencia al San Mames.



Alle 16, senza l'infortunato Messi, scende in campo a Getafe il Barcellona, prossimo avversario dell'Inter in Champions League martedì sera al Camp Nou.

Alle ore 18.30 c'è Granada-Leganes, antipasto al derby di Madrid tra l'Atletico di Simeone e il Real di Zidane al Wanda Metropolitano.