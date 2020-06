In attesa delle due partite di domani che chiuderanno la 29esima giornata di Liga, si disputano questa sera altre tre gare. Alle 19.30 l'Eibar, sedicesimo in classifica a 27 punti in piena lotta per non retrocedere, ospita l'Athletic Bilbao, decimo a 38 e ancora in corsa per un posto in Europa League. In contemporanea il Valladolid, quattordicesimo a 32 punti, attende in casa il Celta Vigo, diciassettesimo a 26 punti, a +1 sul Maiorca. Alle 22 l'Atletico Madrid del Cholo Simeone fa visita all'Osasuna: in palio punti importanti in chiave Champions League per il Colchoneros.